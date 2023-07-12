'3-4 kez evlenme kararı aldım! Hep araya girip kadınları vazgeçirdi' Şok savunma... Eski eşini boğarak katletmişti

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık E.K. (40), öldürülen Fatma Çetin'in eşi Ahmet Çetin ile taraf avukatları katıldı.

"3-4 KEZ EVLENME KARARI ALDIM, FATMA ÇETİN HER ARAYA GİRİP KADINLARI VAZGEÇİRDİ"

Son savunması alınan E.K., pişman olduğunu söyledi. Olayların bu noktaya gelmesinde eski karısı ve ailesinin suçu olduğunu öne süren E.K., "Mesele kıskançlık değildi. Kıskançlık olsa evlenmesine müsaade etmezdim. Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

"HİÇBİR GEREKÇE OLMADAN KISKANÇLIK OLGUSU İLE CİNAYETİ İŞLEMİŞTİR"

Söz alan müşteki avukatı sanığın tasarlayarak boşandığı eşini öldürdüğünü belirterek, "Sanık sebat ve ısrarla fiili gerçekleştirmiştir. Bu da tasarlayarak öldürdüğünün göstergesidir. Ayrıca ifadesinde cinayete karar verdiğini söylemiştir. Önceden hazırlık ve plan dahilinde eylemini gerçekleştirmiştir. Hiçbir gerekçe olmadan kıskançlık olgusu ile cinayeti işlemiştir. İki çocuğun annesiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbir indirim hükmü uygulanmaksızın tasarlayarak, eziyet çektirerek öldürmek ve konut dokunulmazlığını ihlalden cezalandırılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, tasarlayarak ve kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını, ayrıca sanığa konut dokunulmazlığı ihlal suçundan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürmek", "boşandığı eşi kasten öldürme" suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin’den haber alamayan eşi Mehmet Çetin, geçen yıl 1 Mart'ta durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.K.'yi (40) karakolda ifadeye çağırmıştı.

Çelişkili ifadeler veren E.K., çapraz sorguda eski karısının evine gidip onu boğduğunu, bir çuvala koyup otomobiline taşıdığı cesedi, evden yaklaşık 45 kilometre ötedeki Kefe Yaylası yakınlarında gömdüğünü itiraf etmişti.

Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu ormanlık alanda kazı yaparak cesede ulaşmış, sanık hakkında "tasarlayarak ve kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı. (AA)

