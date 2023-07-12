HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. '3-4 kez evlenme kararı aldım! Hep araya girip kadınları vazgeçirdi' Şok savunma... Eski eşini boğarak katletmişti

'3-4 kez evlenme kararı aldım! Hep araya girip kadınları vazgeçirdi' Şok savunma... Eski eşini boğarak katletmişti

12.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de eski karısını iple boğduktan sonra ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık; son savunmasında "Mesele kıskançlık değildi. Kıskançlık olsa evlenmesine müsaade etmezdim. Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi" ifadelerini kullandı.

'3-4 kez evlenme kararı aldım! Hep araya girip kadınları vazgeçirdi' Şok savunma... Eski eşini boğarak katletmişti

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık E.K. (40), öldürülen Fatma Çetin'in eşi Ahmet Çetin ile taraf avukatları katıldı.

"3-4 KEZ EVLENME KARARI ALDIM, FATMA ÇETİN HER ARAYA GİRİP KADINLARI VAZGEÇİRDİ"

Son savunması alınan E.K., pişman olduğunu söyledi. Olayların bu noktaya gelmesinde eski karısı ve ailesinin suçu olduğunu öne süren E.K., "Mesele kıskançlık değildi. Kıskançlık olsa evlenmesine müsaade etmezdim. Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

62b9889d470a9b19c8011bcb

"HİÇBİR GEREKÇE OLMADAN KISKANÇLIK OLGUSU İLE CİNAYETİ İŞLEMİŞTİR"

Söz alan müşteki avukatı sanığın tasarlayarak boşandığı eşini öldürdüğünü belirterek, "Sanık sebat ve ısrarla fiili gerçekleştirmiştir. Bu da tasarlayarak öldürdüğünün göstergesidir. Ayrıca ifadesinde cinayete karar verdiğini söylemiştir. Önceden hazırlık ve plan dahilinde eylemini gerçekleştirmiştir. Hiçbir gerekçe olmadan kıskançlık olgusu ile cinayeti işlemiştir. İki çocuğun annesiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbir indirim hükmü uygulanmaksızın tasarlayarak, eziyet çektirerek öldürmek ve konut dokunulmazlığını ihlalden cezalandırılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, tasarlayarak ve kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını, ayrıca sanığa konut dokunulmazlığı ihlal suçundan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürmek", "boşandığı eşi kasten öldürme" suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.

1500 dolara kaçak göçmen getirmişler! "Allah rızası için..." 1500 dolara kaçak göçmen getirmişler! "Allah rızası için..."

NE OLMUŞTU?

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin’den haber alamayan eşi Mehmet Çetin, geçen yıl 1 Mart'ta durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.K.'yi (40) karakolda ifadeye çağırmıştı.

Çelişkili ifadeler veren E.K., çapraz sorguda eski karısının evine gidip onu boğduğunu, bir çuvala koyup otomobiline taşıdığı cesedi, evden yaklaşık 45 kilometre ötedeki Kefe Yaylası yakınlarında gömdüğünü itiraf etmişti.

Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu ormanlık alanda kazı yaparak cesede ulaşmış, sanık hakkında "tasarlayarak ve kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz ayında şaşkına çeviren manzara! Kar yağdı... Çadıra sığındıTemmuz ayında şaşkına çeviren manzara! Kar yağdı... Çadıra sığındı
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Denizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Düğünü faciaya döndü! Kutlamak için havuza atlayınca kabusu yaşadı

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.