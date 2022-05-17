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Kan donduran olay! 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltında

17.05.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran haber Ankara'nın Altındağ ilçesinden geldi. 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen babanın gözaltına alındığı bildirildi. Bir vatandaş ise babanın çocuğunu piknik tüpüyle darp ettiği iddiasında bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde bulunan 2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BABA VE KARDEŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba C.D. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'PİKNİK TÜPÜ İLE ÇOCUĞU DÖVÜYOR'

2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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