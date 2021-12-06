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Diyarbakır'da dehşete düşüren olay! Bir çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı

06.12.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kişi, bıçakla çocuğunu öldürdü, eşini ve diğer çocuğunu yaraladı. Olayın ardından baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'da dehşete düşüren olay! Bir çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki binanın birinci katında oturan bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve çocuklarına bıçakla saldırdı. 17 yaşındaki oğlunu öldüren kişi, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu ise yaraladı.

ANNE AĞIR YARALI

112 Acil Servis ekiplerince, yaralanan çocuk Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralanan kadın ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren caniyi başka bir kadın yakaladıBoşanma aşamasındaki eşini öldüren caniyi başka bir kadın yakaladı

Olayın ardından baba, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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