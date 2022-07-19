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Kan donduran olay! Av sırasında domuz sandığı arkadaşını öldürdü

19.07.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Av sırasında arkadaşı T.L.’nin (16) domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal (16) yaşamını yitirdi. Olay sonrası T.L. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte kan donduran olayın detayları!

Kan donduran olay! Av sırasında domuz sandığı arkadaşını öldürdü

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana geldi. T.L. ile arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti. Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı.

Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet Isparta domuz avı
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