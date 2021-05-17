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Kan donduran olay! Hastaneden gelecek haberle sır perdesi aralanacak

17.05.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İç kanaması olan, vücudunun birçok bölgesinde kırıklar oluşan Derya Kılıç’ın ifadesinin alınmasıyla olayın üzerindeki sis perdesinin kalkacağı belirtildi.

Kan donduran olay! Hastaneden gelecek haberle sır perdesi aralanacak

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi’nde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"DÜŞTÜ" DEDİ, TUTUKLANDI

Olayın ardından şüphe üzerine gözaltına alınan Deniz Özarslan emniyetteki ifadesinde "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARMAKLARINI OYNATTI

Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Derya Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi. Sır perdesini, genç kadının kendisine gelmesinin ardından alınacak olan ifadesiyle aralanacak.

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SİLAH GÖSTERİP TEHDİT ETMİŞ

Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları belirlendi. Karataş ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin’i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi. Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan’ın barışıp, ilerleyen dönemde ilişki yaşamaya başladıkları öne sürüldü. (DHA)

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