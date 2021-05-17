Kan donduran olay! Hastaneden gelecek haberle sır perdesi aralanacak

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi’nde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"DÜŞTÜ" DEDİ, TUTUKLANDI

Olayın ardından şüphe üzerine gözaltına alınan Deniz Özarslan emniyetteki ifadesinde "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARMAKLARINI OYNATTI

Bel, kalça, kaburga, omuz, kol ve bacaklarında kırıklar bulunan ve iç kanamasının olduğu belirlenen Kılıç’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Derya Kılıç’ın parmaklarını oynatmaya başladığı belirtildi. Sır perdesini, genç kadının kendisine gelmesinin ardından alınacak olan ifadesiyle aralanacak.