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  4. Kan donduran olay! Seyyar çaycı, çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

Kan donduran olay! Seyyar çaycı, çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

14.08.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, seyyar çaycı Muhammet İ. (35), çayın soğuk geldiği iddiasıyla semaveri deviren Emel Göçer'i (33) çıkan kavgada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Muhammet İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kan donduran olay! Seyyar çaycı, çay soğuk diye semaveri deviren müşteriyi öldürdü

Olay, saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi. Göçer, siparişlerin gelmesinin ardından çayın soğuk olduğunu öne sürerek, semaveri devirdi. Bunun üzerine seyyar tezgahın sahibi Muhammet İ., Göçer ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

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Muhammet İ., kavgaya dönüşen olayda, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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