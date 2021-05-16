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Kan donduran vahşet: Baltayla annesinin boğazını kesti

16.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Bulancak ilçesinde 36 yaşındaki Turgut Alkan, annesinin boğazını baltayla kesti. Kardeşini ve iki polisi de yaralayan Alkan, polisin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan’ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan’ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞSA DA BAŞARAMADI

Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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DHA


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