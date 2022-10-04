Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Brooklyn, New York'tan bir endokrinolog olan Dr. Florence Comite, birinin kanının akışı, tutarlılığı ve içeriğinin cinsel yaşamlarında çok önemli bir rol oynadığını öne sürdü.

Kan dolaşımında çok fazla şeker, kolesterol ve demir bulunması damarları daraltarak kanın penise veya vajinaya ulaşmasını zorlaştırabilir.

LİBİDOYU BALTALIYOR

Erkeklerde bu, ereksiyonları zorlaştırabilir veya tutarsız hale getirebilir, ancak sonuç olarak her iki cinsiyet de libidoda durgunluk yaşayabilir.

Yüksek tansiyon, düz kasların gevşemesine yardımcı olan ve orgazmı zorlaştıran bir kimyasal olan nitrik oksit düzeylerini de düşürebilir.

Dr. Comite, kanla ilgili yatak odası sorunlarının çoğunun bazı basit diyet değişiklikleriyle tersine çevrilebileceğini söylüyor. Dr. Cormite, "Kan dolaşımında, enzimler, kolesterol, şeker, demir gibi cinsel işlevlerimizi durdurabilecek ve sekse olan ilgimizi engelleyebilecek kimyasallar var" diye açıklıyor.

Kırmızı ette bulunan aşırı demir, kadınlarda cinsel bozukluğa ve adet gecikmesine neden olabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, sinirlere ve kan damarlarına zarar verirken, kanı kalınlaştırır ve ereksiyon oluşturmak için penise gitme kabiliyetini kısıtlar.

NASIL DÜZELTİLİR?

Barbunya, flavonoid bakımından zengin meyveler ve B6 vitamini ile dolu yağlı balıklar gibi çinko oranı yüksek yiyecekler yemek, atardamarları temizlemeye ve kan akışını optimize etmeye yardımcı olabilir.



