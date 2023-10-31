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    4. Kanada'da havai fişek taşıyan kamyon ile araba çarpıştı! Bir saat süren havai fişek gösterisine sahne oldu... Otoyol trafiğe kapandı

    Kanada'da havai fişek taşıyan kamyon ile araba çarpıştı! Bir saat süren havai fişek gösterisine sahne oldu... Otoyol trafiğe kapandı

    31.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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    Kanada'da hava fişek taşıyan bir kamyon ve araba çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun kasasından patlayan hava fişekler otoyolda adeta bir ışık gösterisine neden oldu. Otoyol trafiğe kapatılırken havai fişeklerin 1 saat boyunca ışık gösterisi yaptığı belirtildi.

    Trans-Kanada Otoyolu'nda akşam saatlerinde meydana gelen bir kazada, aracın yüksek derecede patlayıcı yükü çeken kamyona çarptı. Sürücüler Vancouver'ın doğusundaki otoyolda çarpmanın etkisiyle kamyonda bulunan havai fişekler patladı. İstemsiz bir şekilde başlayan hava fişek gösterisi tam 1 saat sürdü.

    1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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    Olay yerindeki vatandaşlar tarafından çekilen videoda, sürekli patlamalar duyulurken otoyolun üzerinde gökyüzünde havai fişeklerle rengarenk oldu. Olay, havai fişeklerin durmasına kadar otoyolun yaklaşık bir saat süreyle kapatılmasına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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