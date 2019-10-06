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Kanal D’den üç yeni program! Hakan Ural ve Seda Akgül ile Neler Oluyor Hayatta ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kanal D, var olan gündüz kuşağı programlarının yanı sıra üç yeni programı daha izleyicisi ile buluşturuyor.

Kanal D’den üç yeni program! Hakan Ural ve Seda Akgül ile Neler Oluyor Hayatta ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin yeni ikilisi Hakan Ural ve Seda Akgül, “Neler Oluyor Hayatta?” ile her sabah izleyici karşısına çıkacak. Yorumlarıyla fark yaratan Ural ve Akgül, hafta içi her sabah 09:00 - 11:00 saatleri arasında canlı yayın ile ekrana geliyor.

Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı “Neler Oluyor Hayatta” 07 Ekim Pazartesi günü canlı yayınla Kanal D’de başlıyor.

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MÜGE AKGÜN'DEN BEŞİNCİ TAT!
İş, spor, sanat, turizm ve siyaset dünyasının en önemli isimleri birbirinden ünlü şeflerle “Beşinci Tat”ta bir araya geliyor. Türkiye’nin gastronomi ve seyahat kültürü konusundaki en önemli isimlerinden Müge Akgün, ünlü şeflerle buluşuyor, her hafta çok özel bir konukla hayatın içinden her şeyi “Beşinci Tat” programında konuşuyor.

Müge Akgün’ün sunduğu “Beşinci Tat” 05 Ekim Cumartesi’den itibaren her cumartesi saat 14.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.

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BALÇİÇEK İLTER'TEN SAĞLIK PROGRAMI
Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran'ın sunacağı sağlık programı "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" yakında başlıyor. "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran" sağlık konusunda merak edilen tüm soruları yanıtlamak için geliyor. Alanında uzman doktorların ve hastalıkla mücadele eden hasta ya da hasta yakınlarının da katılacağı programa zaman zaman ünlü isimler de renk katacak. Programa konuk olacak hasta ve hasta yakınlarının hikayelerine, sağlık sorunlarına alanında uzman doktorların deneyimiyle çözüm aranacak.

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Sağlık alanındaki yenilikler, yeni tedavi yöntemleri, dünyadaki araştırmalar, çok özel bilgiler ve sağlığınız için merak ettiğiniz her şey "Balçiçek ile Dr. Cankurtaran"da izleyiciler ile buluşacak.

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