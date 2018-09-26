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Kanal tedavisinde kırılan alete dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

DİŞ kayıplarını önlemek için yapılan kök kanal tedavisi sırasında çoğunlukla nikel titanyum döner alet sistemleri kullanılıyor.

Kanal tedavisinde kırılan alete dikkat

İSTANBUL,(DHA) - DİŞ kayıplarını önlemek için yapılan kök kanal tedavisi sırasında çoğunlukla nikel titanyum döner alet sistemleri kullanılıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gündoğar, "Kök kanalları içerisinde yaptığımız tedavi sırasında kullandığımız alet kırılabiliyor. Burada başarısızlığa yol açan aslında alet parçasının kendisi değil, kök kanalında temizlenip dezenfekte edilemeyen alanların kalması ve hastalığın ilerleyerek devam etmesine yol açmasıdır. Unutulmamalıdır ki kanalda alet (eğe) kırılması gibi bir durum, en deneyimli endodontistin bile başına gelebilecek komplikasyonlardandır" dedi.

"HASTALAR PANİĞE KAPILMAMALI"

Kök kanalında kırılmış olan bir aletin hastanın genel sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi bulunmadığını açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Gündoğar şunları söyledi:

"Diş hekiminin kanal tedavisi sırasında aleti kırması onun başarısız ve dikkatsiz bir hekim olduğunu göstermez. Bu alet (eğe) kırılması istinasız her hekimin başına gelebilir. Hastalar paniğe kapılmasın. Bunun için özel olarak hazırlanmış kırık alet çıkarma setleri piyasada mevcuttur. Ultrasonik sistemlerle de kök kanalının uç kısmında çok fazla sıkışmamış kırık aletlerde rahatça çıkarılabiliyor. Hem tedavi süresini kısaltan hem de başarıyı yükselten nikel titanyum aletler dişin kök ucunda apse veya lezyon olmadığı halde kanalda kırılsa bile diş ağız ortamında yüzde 90’nın üzerinde sağlıklı bir şekilde kalıyor."

Kırılmış bir alet kanalın kök ucundaki bölümde ise çıkartılmasının daha zor olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gündoğar, "Ancak bu durumda da, aletin by-pass denilen yanından geçerek tedavinin tamamlanması veya yan bir kanal varsa tedavi edilerek işlemin bitirilmesi gibi seçenekler de mevcuttur. Kanal aleti hiçbir şekilde çıkarılamıyor, ancak tedavi başarısını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyorsa en son çare olarak cerrahi bir işlem ile iyileşme sağlanabilir" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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