Kanlı çete savaşları Dealer ile gün yüzüne çıkıyor

Netflix, Avrupa yapımı dizi ve filmlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu seferki durak Fransa. Netflix'in Fransa yapımı yeni dizisi Dealer (Caïd/Gerçek Gangster), 10 Mart'ta başlıyor. Sezonu 10 bölüm sürecek suç dramasını Nicolás López ve Ange Basterga hazırladı.

DEALER HAKKINDA

Buluntu görüntü (found footage) yöntemiyle çekilen mini dizide müzik videosu yönetmeni olan Franck, rap müzik sahnesine dahil olmak isteyen karizmatik ve öngörülemez Tony'yi çekmek üzere Güney Fransa'ya gider. Tony'nin bir uyuşturucu çetesinin lideri olması nedeniyle kamerası aracılığıyla uyuşturucu ticaretinin gerçek yüzüyle tanışır ve kendisini kanlı bir çete savaşının içinde bulur.



