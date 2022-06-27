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Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

27.06.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketilen gıdaların insan sağlığının şekillenmesinde oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Bu gıdaların bir çoğu sağlığa zarar verirken bir çoğu da sağlığa yararlı ve kanser riskini minimuma indiriyor.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

Kanser gelişimi, insanın beslenmesinden büyük ölçüde etkileniyor. Birçok gıdada kanser gelişimini azaltan faydalı bileşikler yer alıyor. Bu besinler kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

BROKOLİ

Güçlü antikanser özelliklerine sahip brokoli içerisinde, bir bitki bileşiği olan sülforafan barındırır. Bir test tüpü çalışması, sülforafanın meme kanseri hücrelerinin boyutunu ve sayısını yüzde 75'e oranında azalttığı ortaya çıktı.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

FINDIK

Kuruyemiş tüketmenin belirli kanser türleri için daha düşük riskle bağlantılı olabileceği sonucu, araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulardan biri oldu. Binlerce kişi üzerinde yapılan deneyin sonucunda daha fazla fındık tüketiminin kanserden ölme riskinin azalmasıyla bağlantılı olabileceği sonucuna varıldı.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

FASULYE

İçeriğinde fazlaca lif barındıran fasulyenin kolorektal kansere karşı yararlı olduğu öğrenildi. Araştırmaların sonucunda fasulyenin lif alımını artırdığı ve kanser gibi olumsuz hastalıklarının riskinin azaldığı ortaya çıktı.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

MEYVELER

Antosiyaninler, antioksidan özelliklere sahip bitki pigmentleri açısından yüksek olan meyveler kanser riskini azaltır. Bir çalışmada kolorektal kanserli 25 kişinin yedi gün boyunda yaban mersini özü ile tedavi edildiği ve bunun kanser hücrelerinin büyümesinin yüzde 7 önüne geçildiği sonucuna varıldı.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

HAVUÇ

Havuç da kanser riskini azaltan besinler arasında yer alıyor. Daha fazla havuç tüketmek, mide kanseri riskinin yüzde 26 önüne geçiyor.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

TARÇIN

Bilindiği üzere tarçın kan şekerini düşürür ve iltihabı hafifletir. Mucize baharatlardan biri olan tarçın aynı zamanda kanser hücrelerinin yayılmasını da engeller.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...

ZEYTİNYAĞI

İnsan sağlığına birçok faydası bulunan zeytinyağının, Akdeniz diyetinin temel gıdalarından biridir. Yapılan araştırmalar sonucunda, daha fazla zeytinyağının kansere karşı korumaya yardımcı olabileceği sonucuna varıldı. Söz konusu kapsamlı incelemede, en fazla zeytinyağı tüketen kişilerin meme kanseri ve sindirim sistemi kanseri geliştirme riskinin, en az tüketenlere göre daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor! İşte şifa deposu 7 besin...


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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