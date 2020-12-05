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  4. Kanser tedavisi gören genç müzisyen Berkay Büyük koronavirüse yenildi

Kanser tedavisi gören genç müzisyen Berkay Büyük koronavirüse yenildi

05.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Kanser tedavisi gören genç müzisyen Berkay Büyük koronavirüse yenildi

İzmir'in Bornova ilçesinde Balkan müzikleriyle tanınan 29 yaşındaki müzisyen Berkay Büyük, kanser tedavisi gördüğü hastanede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmirli müzisyen Berkay Büyük'e, 4 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavi için özel bir hastaneye sevk edilen Büyük, burada koronavirüse yakalandı. Kanser tedavisinin yanı sıra koronavirüs tedavisi de görmeye başlayan Büyük, 29 Kasım günü yaşamını yitirdi. Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verilen Büyük'ün ölümü ailesi ile sevenlerini yasa boğdu.

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"HER ŞEY 4 AY İÇİNDE OLDU"

İki evladından birini kaybetmenin acısını yaşayan Basri Büyük, "Her şey dört ay içinde oldu. Oğlumuzu kaybettik. Hepimiz şoktayız" dedi. Balkan göçmeni olan Basri Büyük, oğlunun müziğe 10 yaşında başladığını anlatarak, "Her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek başarılı işlere imza attı. Oğlumuza göbek adı 'Cahit' olmak üzere Berkay adını vermiştik. Müzik aşkı belki de Cahit Berkay adından geldi. 10 yaşında yeteneğini fark edince, amatör bir org aldık, çalmaya başladı. Her geçen gün kendini biraz daha geliştirdi.

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Düğünlere gitmeye başladı. Balkan müziğini ilerletti. Yugoslavya'ya giderek orada da müzik bilgisini genişletti. Kendisini yenileyebilen bir çocuktu. Durmak bilmiyordu, yorulmadan çalışırdı. Fotoğrafçılık ve organizasyon konusunda çalışmaya başladı. 22 yaşında askere gidip geldi. Dükkanını açtı. Yerel bir kanalda Balkan müzikleri üzerine program yaptı. İzmir onu tanıdı. Çevresi genişledi. Biz ailesi olarak ona ve kardeşine her zaman destek verdik. O da kendi becerisiyle güzel başarılara imza attı. Müzik onun ayrılmaz bir parçasıydı. 'Baro' lakabıyla tanınırdı" dedi.

"29 YAŞINA KADAR HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU, BİRDEN ÖĞRENDİK"

Oğlunun 29 yaşına kadar hiçbir rahatsızlığı olmadığını dile getiren Basri Büyük, "Berkay'ı 4 aylık bir süreçte kaybettik. Pandemi süreci bu hastalığın ilerlemesine neden oldu. PET/CT çekimlerinde ilerlemiş olduğunu öğrendik. Lenf akciğerine gelmiş. Kanserle mücadelesi devam ediyordu. Özel bir hastanede tedavisi sürüyordu. Ne yazık ki hastalık çok ilerlemiş. Tedavilerimizin sonucunu alamadık. Oğlumuzu kaybettik. İnşallah mekanı cennet olur" dedi.
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KARDEŞİ DE YÜZDE 72 ENGELLİ

Diğer oğlu Berkcan'ın (21) engelli olduğunu söyleyen Basri Büyük, "Berkcan büyük yıkım yaşadı. Berkcan küçük yaştayken beyinciğinde tümör saptandı ve 5 yaşına geldiğinde bu tümör alındı. Hastalığı nedeniyle kısmi felç geçirdi, kemoterapi gördü. Küçük oğlumun yüzde 72 engelli raporu var. Özel eğitim aldı. En büyük destekçisi ağabeyiydi. Ağabeyinin yanında düğün salonlarında çalışıyordu. Abisi de onun bir akıl hocası, bir babası, bir arkadaşıydı. Ağabeyinin vefatından önce 'O'na bir şey olmasına dayanamıyorum' demişti. Çocuğum da yıkıldı" dedi.

"HAYATA ERKEN VEDA ETTİ"

Berkay'ın amcası Eray Büyük de "Berkay, bizim canımız, ciğerimizdi. Elimizde büyüdü. Hayat dolu, sevecen, çok iyi niyetli ve çalışkandı. Sadece İzmir değil, Ege Bölgesi'nde ve Türkiye'nin çeşitli illerinden tanınıyordu. Haberi alan herkes yanımızda oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hayata erken veda etti. Daha yapacak çok işi ve hedefleri vardı. Kendisinin daha önce bir rahatsızlığı yoktu. Dört aylık bir süreç" diye konuştu.

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