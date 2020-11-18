Kanserden sonra koronavirüsü de arkadaşlarıyla yendi! İyileştiğini böyle duyurdu

Meme kanseri olduktan sonra yaşadığı Süller Kırsal Mahallesi’nde çocukluk arkadaşlarının desteğiyle hastalığı yenen Şahize Yörük Tunçel, yine arkadaşlarıyla birlikte koronavirüse yakalanıp hastalığı atlattılar. Şahize Yörük Tunçel’in hastalığı yenmesi için her türlü desteği veren hatta arkadaşlarının saçlarının dökülmesinden üzülmesin diye saçlarını kazıtan Ayten Bulut, Aysel Çevik, Şehnaz Küçük, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban hep birlikte koronavirüse yakalandı. Aynı anda hastalığa yakalanıp karantinaya alınan arkadaşlar yine aynı zamanda covid-19’u yendi.

ONLARI KARANTİNA BİLE AYIRAMADI

Türkiye gündemine Şahize Yörük Tunçel’in yakalandığı meme kanserinden dolayı saçlarının dökülmesinden üzüntü duymasın diye saçlarını kazıtarak gelen Ayten Bulut, Aysel Çevik, Şehnaz Küçük, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban bu kez hep birlikte koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşadı. Aralarında sadece Ayten Bulut’un Balıkesir merkezinde bulunmasından dolayı hastalığa yakalanmadığı sıkı dostlar covid-19 hastalığının tedavi sürecinde yine birbirlerine destek oldu. Karantinada olmalarına rağmen gerek telefonla gerekse internet üzerinden buluşarak morallerini yüksek tutan sıkı dostlar yine birbirlerine verdikleri destekle koronavirüsü yendi.