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104 yaşında koronavirüsü yendi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 19 gün boyunca tedavi gören 104 yaşındaki kadın, covid-19'u yenmeyi başardı. Hastaneden taburcu edilen Beyaz Kaplan isimli kadın, doktorlar için de büyük mutluluk kaynağı oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 hastalığına yakalanan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Akciğerleri kaplayan enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, korona servisinde 19 gün boyunca tedavi edildi. Tedavisinin son üç gününde oksijen tüpü desteği almadı. Son testinin negatif çıkması üzerine 104 yaşındaki Beyaz Kaplan taburcu edildi.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Konuşmakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, “Doktor bize çok iyi, çok güzel baktılar. Üç hafta ben burada çile çektim” diyebildi.

'BİZE MORAL OLDU'

İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Arslan, 104 yaşındaki bir hastanın sağlığına kavuşmasının kendilerine moral olduğunu dile getirerek, “Bugün 104 yaşında Beyaz Kaplan isimli hastamızı Covid-19 tedavisi sonrası taburcu ettik. Hasta yaklaşık 19 gündür hastanemizde yatarak tedavi görmekteydi. İlk hafta akciğer tomografisi, covid enfeksiyonu lehineyken bu yönde tedavi aldı. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı olan hasta bu yönde tedavisine devam etti. Son 3 gün ise oksijen desteği olmayan, ateşi olmayan, nabzı ve tansiyonu düzelen hastanın genel durumunun düzelmesi üzerine bugün taburcu ettik. Bu ileri yaşta bir hastanın Covid-19 enfeksiyonundan sonra taburcu olması bizler için de bir moral ve motivasyon kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

İHA

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