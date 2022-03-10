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Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına... Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu zayıflatır mı?

10.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çörek otu, tarih boyunca tıbbın en gözde bitkilerinden biri olmuştur. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen bu şifalı bitki günümüzde de popülerdir. Üzerine en çok bilimsel araştırma yapılan bitkilerden birisidir. Çörek otunun tohumundan ve yağından faydalanabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olduğu bilinen bir gerçek. Her zerresi faydalı olan çörek otu aynı zamanda kansere, kısırlığa ve sedef hastalığına karşı etkili bir savaşçıdır.

Kansere, kısırlığa, sedef hastalığına... Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu zayıflatır mı?

Çörek otu, içerdiği "timokinon" maddesi sayesinde programlanmış hücre ölümlerinin önüne geçebilir ve kanser hastalarında bağışıklığa destek olarak kullanılabilir. Fakat kanser hastalarının kullandığı ilaçlar var ise, muhakkak doktora danışılmalıdır. İlaçlarla etkileşime girmemesi gerekir.

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Kral Tutankamon’un mezarında bile bulunan çörek otu, Kleopatra tarafından güzellik için ve Hipokrat tarafından karaciğer hastalıkları için kullanılmıştır. Bolca içerdiği ‘timokinon’ maddesi antikanserojenik etkileri ile bilinmektedir. Çörek otunun iyi geldiği sağlık sorunları arasında, diyabet, kolesterol, sedef ve egzama, alerjiler, Alzheimer, sindirim sorunları bulunmaktadır.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI

  • İnsülin direncini kırmaya destek olduğu, dolayısıyla yüksek kan şekerini bir miktar düşürdüğü ve yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol değerini aşağıya çektiğine yönelik bilimsel veriler var.
  • El egzamasında 1 tatlı kaşığı yağı kullanılabilir, olumlu sonuçlar doğurabilir.
  • Çalışmalar erkekten kaynaklanan kısırlığa iyi geldiği, düzenli kullanımının sperm sayısı ve sperm hareketliliğini net olarak arttırdığını gösteriyor.
  • Sedef hastalığında plakların artışını azalttığı tespit edildi.
  • Astım hastalığına karşı anti inflamatuar etki gösterir, hava yolunda iltihabi azalttığı için bronşit semptomlarını azaltır, hırıltı ve öksürüğü iyileştirebilir.
  • Diyabet hastalarında tıbbi tedavi, beslenme desteği ile kan şekerini düzenlemede destek oluyor.
  • Çörek otu yağının ılımlı kullanılmasının mide ülserine, gastrite iyi gelebiliyor. Su ile seyreltilmesi gerekir ve yüksek dozlarda kullanılmamalıdır.
  • Hiçbir sağlık sorunu olmayan ama düzenli kullanmak isteyip bağışıklığını kuvvetli tutmak isteyenlere çörek otu ekstresi bire birdir.
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ÇÖREK OTU KİLO VERDİRİR Mİ?

Çörek otu ve özellikle çörek otu yağının kilo vermede etkisi olduğu biliniyor. Diyabet ve Metabolik Bozukluklar Dergisi, anti-obezite özelliklerine sahip bitkiler için literatürü sistematik olarak gözden geçirdi ve çörek otu yağının en etkili doğal ilaçlar arasında olduğunu keşfetti. Geleneksel olarak obeziteyi tedavi etmediğine inanılan Nigella sativa yani çörek otu, diyabet hastalarına yardımcı olduğu gibi insanların kilo vermelerine de yardımcı olduğu bilinen harika bir anti-inflamatuar ajandır.

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ÇÖREK OTU KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Çörek otu, çok güçlü bir bitkidir, aşırı tüketilmesi alerjik reaksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Günde 2-3 çay kaşığından fazla çörek otu tüketmeyin. Her gün kullanıyorsanız maksimum 1-2 çay kaşı tüketin. Herhangi bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Gebelikte ekstresi, yağı kullanılmamalıdır!

Bazı yüksek tansiyon ilaçları ve kan sulandırıcı kullananlar çörek otu yağı ve ekstresini doktora danışmadan kullanmamalıdır.

Reaktif hipoglisemikler çörekk otu yağını ve ekstresini doktora danışmadan kullanmamalıdır.


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