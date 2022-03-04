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Etkisi kanıtlı, doğal çare: Egzama, sedef, sivilce gibi cilt hastalıklarını söküp atar!

04.03.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü tıbbi özellikleriyle bilinen çörek otu yağı, doğal çare olarak ön plana çıkıyor. Egzama ve sedefin yanı sıra baş ağrısı, eklem ve sırt ağrılarına karşı etkili olan çörek otu yağı enfeksiyon ve iltihaplara karşı da çok etkili. Antioksidan, antienflamatuar, antibakteriyel ve antikanserojen etkili çinko, kalsiyum, demir, selenyum, magnezyum ve amino asitler gibi birçok önemli mineralin yanı sıra A vitamini, C vitamini, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminleri de içerir.

Etkisi kanıtlı, doğal çare: Egzama, sedef, sivilce gibi cilt hastalıklarını söküp atar!

Çörek otu yağı yüzyıllardır bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Birçok hastalığın tedavisi için kullanılan çörek otu yağının inanılmaz faydalarına inanamayacaksınız. Zengin içeriği sayesinde sağlığa çok faydası olan çörek otu yağı sıcaktan ve güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

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Çörek otu yağı güçlü tıbbi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle baş ağrısı, sırt ağrısı, yüksek tansiyon, enfeksiyonlar ve iltihap üzerinde çok etkilidir. Çörek otu yağı bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihabı azaltır ve enfeksiyonlarla savaşır. Yapılan çalışmalar çörek otu yağının; kan şekeri seviyeleri, yüksek tansiyon ve astım üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Çörek otu yağı, haricen uygulandığında cilt ve saçta da etkili sonuçlar vermektedir. Sedef, akne, vitiligo gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu yağı bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

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ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının akne gibi cilt rahatsızlıkları için faydalı olabileceğini gösteriyor. Bazı araştırmalar, çörek otu yağının sivilceyi iyileştirebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar bunun antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilerinden kaynaklanabileceğini öne sürdüler. Araştırmalar çörek otu yağının sedef hastalığı üzerinde etkili olabileceğini ortaya çıkardı.

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Çörek otunun en önemli bileşeni olan timokinonun bağışıklığı destekleyici özelliği daha fazla antikor oluşmasına yardım etmektedir. Çörek otu yağı bağışıklık hücrelerin sayısını artırarak grip, soğuk algınlığı ve hatta virüslere karşı koruma sağlayabilir.Binlerce yıldır doğal bir ilaç olarak kullanılan çörek otu yağı antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olması sebebiyle iltihap tedavisine yardımcı olur.
Saç dökülmesini en aza indirir ve saç çıkarır.

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  • Kilo vermeye yardımcı olur.
  • İçinde barındırdığı timokinon bileşeni sayesinde kalp hastalıklarına yol açan homosistein oranını da düşürdüğü gözlemlenmiştir.
  • Kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğe iyi gelir, bronşları temizler.
  • Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir.
  • Kabızlığı gidermeye yardımcı olur, hemoroid için de iyileştirici etki gösterir.
  • Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu yağı uykusuzluk için de kullanılır.
  • Bağışıklılık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç sağlar.
  • Vücuttaki toksinleri uzaklaştırarak kilo vermenize yardımcı olur.
  • İçerdiği bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini önler.

ÇÖREK OTU YAĞI ZARARLI MIDIR?

Ağız yoluyla az miktarda alınan çörek otu yağının zararı olmamakla beraber birçok insan için fayda sağladığı görülmüştür. Ancak uzun süreli kullanımda güvenli olup olmadıkları hakkında yeterli bilgi yoktur. Alerjik kaşıntılara neden olabilir.

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ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILMALIDIR?

  • Kahvaltıdan önce 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını ağız yoluyla alabilirsiniz.
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu yağını doğrudan yemeğinize katarak ya da içtiğiniz suya veya meyve suyuna karıştırarak tüketebilirsiniz.

  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde çörek otu yağını haftada iki kez saç derinizin üzerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
egzama sedef hastalığı
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