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Kansere yenik düştü! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

25.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre, birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin’de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Akcan, son yolculuğuna alkışlar eşliğinde uğurlandı.

Kansere yenik düştü! Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan, dün hastanede yaşamını yitirdi. Pekcan için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Pekcan'ın ailesi ve ile çok sayıda seveni katıldı.

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İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Pekcan, alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Pekcan, Tarsus'ta aile mezarlığında toprağa verildi.

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KANSER OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullanmıştı.

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