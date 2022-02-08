Kanunsuz Topraklar dizisi final mi oluyor? Sevilen diziden üzen haber! Kanunsuz Topraklar dizisi ne zaman final yapacak?

FOX TV’de ekrana gelen Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Misafir ve Elkızı isimli diziler peş peşe yayından kaldırılmıştı. Son olarak ise FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Kanunsuz Topraklar'dan gelen kötü haber seyircileri üzdü. Kanunsuz Topraklar'ın yanı sıra Aşk Mantık İntikam dizisi de yakın süreçte final yapacak. Peki Kanunsuz Topraklar ne zaman final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL Mİ YAPACAK?

FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Kanunsuz Topraklar ayrıca reyting listelerinde de hızlı bir giriş yapmayı başarmış ancak aynı gün yayınlandığı Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizilerine galip gelememişti.

Son gelişmelere göre FOX TV, reyting listelerinde hedeflenen başarıyı elde edemeyen Kanunsuz Topraklar dizisi için bu sebeple final kararı aldı. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu ve büyük bir hayran kitlesi bulunan dizi reyting sorunu sebebiyle 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı final yapacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL Mİ OLUYOR?

2021 senesinin Haziran ayında başlayan ve bir yaz dizisi olarak yayınlanan Aşk Mantık İntikam, ekranda uzun bir süre yayınlanmaya devam etti. Diğer iddialı rakiplerine reytingleriyle uzun süre direnmiş olan ve Burcu Özberk ile İlhan Şen'in başrolğnde olduğu FOX TV dizisi Aşk Mantık İntikam’dan da final kararı geldi. Bir romantik komedi olan yapım, 8 hafta sonra final bölümüyle ekrana gelecek.



