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Kanye West'i ifşa etti! 'Evliyken uygunsuz mesajlar gönderdi' iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 08:26
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Model Mikaela Lafuente, 47 yaşındaki Kanye West'i, eşi Bianca Censori ile evliyken kendisine Instagram'dan 'uygunsuz' DM'ler göndererek 'takılmayı ve yeni albümünü dinlemeyi' istemekle suçluyor.

Kanye West'i ifşa etti! 'Evliyken uygunsuz mesajlar gönderdi' iddiası

Kim Kardashian ile boşandıktan sonra Bianca Censori ile evlenen Kanye West son dönemde skandallarla anılıyor.

Karısını müstehcen giydirmekle ve yönlendirmekle suçlanan Kanye West hakkında taciz iddiası gündeme geldi.

Mikaela Lafuente, eşi Bianca Censori ile evli olmasına rağmen rapçinin kendisine uygunsuz mesajlar attığı iddia etti.

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22 yaşındaki Mikaela Lafuente, Kanye'yi bu yılın başlarında Instagram'da kendisine mesaj atarak 'takılmak' ve yeni albümünü dinlemek istemekle suçladı.

24 yaşındaki TikTok yıldızı Bryce Hall ile birlikte olan model ve influencer, kendisinden bir hayli büyük olan West'in uygunsuz tavrını ifşa etti.

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"Mesaj oldukça tuhaftı çünkü onunla daha önce hiç konuşmamış ya da yüz yüze görüşmemiştim," diyen model mesajları paylaşarak West'i eleştirdi.

Express


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Kanye West
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