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  4. Kanye West'in eski aşkı Julia Fox'tan seks itirafı! "İlişkimizde..."

Kanye West'in eski aşkı Julia Fox'tan seks itirafı! "İlişkimizde..."

26.09.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'la ilişkisi biten Kanye West ile yaşadığı kısa süreli aşk sayesinde popülerliğini artıran oyuncu Julia Fox aylar sonra seks itirafında bulunarak gündeme geldi.

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, geçtiğimiz ocak ayında Julia Fox ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak West ve Fox'un mutluluğu uzun sürmemişti.

"Kanye'yi seviyordum, ama ona aşık değildim" açıklamasında bulunan ünlü isim şimdi ise ilişkiden aylar sonra itirafıyla gündemde.

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32 yaşındaki Julia Fox, 45 yaşındaki Kanye West ile Julia Fox, ilişkisinde 'seks olmadığını' açıkladı.

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Model ayrılığının 'bununla ilgili olmadığını' da söyledi. Yeni kitap hazırlığında olan Fox ayrıca kitabında yaşadığı cinsel ilişkilere dair detayları da anlatıyor ancak bu içerikte Kanye West yok.

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