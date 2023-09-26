Kanye West'in eski aşkı Julia Fox'tan seks itirafı! "İlişkimizde..."

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, geçtiğimiz ocak ayında Julia Fox ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak West ve Fox'un mutluluğu uzun sürmemişti.

"Kanye'yi seviyordum, ama ona aşık değildim" açıklamasında bulunan ünlü isim şimdi ise ilişkiden aylar sonra itirafıyla gündemde.

32 yaşındaki Julia Fox, 45 yaşındaki Kanye West ile Julia Fox, ilişkisinde 'seks olmadığını' açıkladı.

Model ayrılığının 'bununla ilgili olmadığını' da söyledi. Yeni kitap hazırlığında olan Fox ayrıca kitabında yaşadığı cinsel ilişkilere dair detayları da anlatıyor ancak bu içerikte Kanye West yok.



