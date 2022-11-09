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  4. Kapalı köprüyü fark etmedi! Akılalmaz olay... Gören telefona sarıldı

Kapalı köprüyü fark etmedi! Akılalmaz olay... Gören telefona sarıldı

09.11.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Düzce'de meydana geldi. Yenileme çalışmaları yapılması için yıkılan köprünün kapalı olduğunu fark edemeyen sürücü dereye uçmaktan son anda kurtuldu. O anları gören vatandaşlar ise telefona sarıldı.

Kapalı köprüyü fark etmedi! Akılalmaz olay... Gören telefona sarıldı

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca deresi üzerinde bulunan araç köprüsü yenileme çalışmaları çerçevesinde yıkıldı. Yıkılan köprünün etrafında da önlemler alınırken, köprüyü kullanmak isteyen M.P. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında dereye uçtu.

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ASILI KALDI

Bariyerleri yıkan minibüs yolda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, minibüs çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı. (İHA)

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