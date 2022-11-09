Kapalı köprüyü fark etmedi! Akılalmaz olay... Gören telefona sarıldı

Kaza, Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca deresi üzerinde bulunan araç köprüsü yenileme çalışmaları çerçevesinde yıkıldı. Yıkılan köprünün etrafında da önlemler alınırken, köprüyü kullanmak isteyen M.P. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında dereye uçtu.
Bariyerleri yıkan minibüs yolda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, minibüs çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı. (İHA)