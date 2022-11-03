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Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

03.11.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Askerde, Gülen Adam, İbo ile Güllüşah, Tosun Paşa, Milyarder, Zübük, Perihan Abla gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu Bilge Zobu'nun yeğeni de ünlü çıktı.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Kapıcılar Kralı filminde hayat verdiği Zafer Albay karakteriyle akıllara kazınan Bilge Zobu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1932 yılında İstanbul'da doğan Bilge Zobu, 1956 yılında başlayan tiyatro kariyerini Adana Şehir Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sürdürdü. 2006 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olan usta oyuncu, yalnızca sahnede değil, kamera önünde de pek çok yapımda rol aldı.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Kemal Sunal filmlerinin yardımcı karakteri olan yıldız, en son 2007 yılında yayınlanan Beyaz Melek filminde izleyiciyle buluşmuştu.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan Bilge Zobu, geçtiğimiz yıllarda Nişantaşı'nda bir kafede görüntülenmişti. Dizi ve film teklifi almadığını söyleyen Bilge Zobu, ''Bu konuda hiç kimseye bir sitemim yok, olamaz da...'' ifadelerini kullanmıştı.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Usta oyuncu Bilge Zobu'nun yeğeni de oyuncu çıktı. Bilge Zobu, Yeşilçam projelerinin güzel oyuncusu Melike Zobu'nun amcası.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı bakın hangi oyuncunun amcası çıktı! Görenler hayret etti

Melike Zobu, Kemal Sunal filmi olan Deli Deli Küpeli'de bir köylü kızını canlandırmıştı.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ının yeğeni güzel oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

1978 yılında yüz güzeli seçilen Melike Zobu; Aliye, Ferman, Dertli Dertli, Destan, İsyan, Boynu Bükükler gibi yapımlarda rol aldı.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı bakın hangi oyuncunun amcası çıktı! Görenler hayret etti

Melike Zobu, kariyerinin henüz başlarındayken dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci'ye benzerliğiyle adından söz ettiriyordu.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı bakın hangi oyuncunun amcası çıktı! Görenler hayret etti

Şimdilerde 59 yaşında olan Malatyalı Yıldız'ın Yağmur ve Hazal adında iki kızı bulunuyor.

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı bakın hangi oyuncunun amcası çıktı! Görenler hayret etti

Kapıcılar Kralı'nın Zafer Albay'ı bakın hangi oyuncunun amcası çıktı! Görenler hayret etti


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