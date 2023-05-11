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  4. Kapının önünde duran arabayı eritti! Akılalmaz olay... Ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti

Kapının önünde duran arabayı eritti! Akılalmaz olay... Ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti

11.05.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta akılalmaz bir yangın olayı meydana geldi. Bir evde kat kaloriferi kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıkarken alevleri gören iki kişi camdan aşağı atladı. Yaralanan olmayan olayda ev kullanılamaz hale gelirken yangında ortaya çıkan yüksek ısı, park halindeki aracın plastik parçalarında erimelere neden oldu.

Kapının önünde duran arabayı eritti! Akılalmaz olay... Ortaya çıkan görüntü herkesi şoke etti

Korkunç yangın, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Oğlakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.00 sıralarında bir evde kat kaloriferi kaynaklı olduğu düşünülen bir yangın çıktı.

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YARALI YOK! EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çıkış kapısının etrafını saran alevleri gören Nurettin ve Gülay Aydın, camdan aşağı atladı. Durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

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YANGIN ARABAYI ERİTTİ

Aydın ailesine ait olan ev yakınında park halindeki aracın plastik aksamı da alevlerin etkisiyle eridi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tokat araba

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