HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AVM'den hem oyuncak hem de bıçak alıp gitmiş! Apartman boşluğunda ölü bulunmuştu... Kendini böyle savundu

AVM'den hem oyuncak hem de bıçak alıp gitmiş! Apartman boşluğunda ölü bulunmuştu... Kendini böyle savundu

11.05.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Sultan Barut’u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ş.B. hakim karşısına çıktı. Ş.B. savunmasında "Eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. Olay aniden gelişti" diyerek beraatini istedi. Duruşma sonrasında açıklama yapan Sultan Barut’un annesi ise, "Geçinemiyordu benim kızım, boşanmaktı amacı. Öldürmesi mi lazımdı kızımı?" dedi.

AVM'den hem oyuncak hem de bıçak alıp gitmiş! Apartman boşluğunda ölü bulunmuştu... Kendini böyle savundu

Çağlayan'da 14 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olayda Ş.B., boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu. İddianamede şüpheli Ş.B.'nin "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan duruşmaya, tutuklu sanık Ş.B. getirilirken, öldürülen Sultan Barut’un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç da duruşmada hazır bulundu.

"OLAY ANİDEN GELİŞTİ" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Ş.B. savunmasında, "Boşanma davası açmıştım. Çocukları benden aldıktan sonra iletişimi koparmıştı. Kendisine mesaj attım ve şikayet edeceğimi söyledim. İstanbul’dayım deyince çocuklarımı görmem için Çağlayan’da bir adrese çağırdı orada buluştuk. Aynı gün saat 15.30 sıralarında eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. O anda öldürme niyetim yoktu" dedi.

Eşiyle buluştuğunda bıçağın kendi üzerinde olduğunu belirten sanık, "Ağabeyimin evine gittik. Ağabeyim bodrum katta oturur. Aram bozuk olduğu için eve girmek istemedim. Ağabeyim ise eşimi durumlardan dolayı eve almak istemedi. Ağabeyim kapıyı kapattıktan sonra Sultan ile tartışmaya başladık. Karaktersiz olduğumu ona sahip çıkmadığımı söylüyordu. Yukarı doğru çıkarken tartışma büyüdü. Kontrolümü kaybettim. Bıçak montumun cebindeydi. Biraz itiş kakış yaşadık çocukları alıp gideceğini ve bana göstermeyeceğini söyledi. Ben bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça olay tersine gidiyordu. Olay aniden gelişti. Bir anda montumun cebinden bıçağı çıkardım gözümü kapattım, bıçakla bir kez vurduğumu hatırlıyorum. Dönüp bakamadım kötü bir şey olduğunu biliyordum. Hemen apartmanı terk ettim. Ambulans çağırın diye bağırdım. O sırada çocuklar merdivenin alt tarafındaydı. En yakın karakola teslim oldum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

d511101294f16c8efabf3fa03fc5c994

"27 YAŞINDAKİ KIZIMI TOPRAĞA GÖMDÜK"

Şikayetçi baba Murat Ovaç, kızının sanıkla planlı bir şekilde buluşmadığını, sanığın ağabeyi veya yengesi tarafından o eve çağrıldığını ileri sürdü. Baba, "Ş.B.’nin orada olduğunu bilseydi gitmezdi. Kızım kan kaybından öldü. Ağabeyi olaya müdahale etseydi kızım kurtulabilirdi. Şikayetçiyim. 27 yaşındaki kızımı toprağa gömdük. Adalete sığınıyorum’’ diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi anne Neriman Ovaç ise kızının çerçevelenmiş fotoğrafını hakimlere göstererek "Şikayetçiyim. Ciğerim yanıyor. Torunlarımın boynu bükük’’ dedi.

AĞABEY TANIK OLARAK DİNLENDİ

Daha sonra olayın gerçekleştiği apartmanda oturan Ş.B.’nin ağabeyi E.B. tanık olarak dinlendi. E.B., kardeşinin kendisini arayarak "Ağabey İstanbul’a geleceğim" dediğini belirterek, "Ş.B., Sultan’ın kendisini aldattığını düşünüyordu. Ben de Sultan’ın böyle bir şey yapmayacağını söyledim. Sonra Sultan’a sordum o da öyle bir şey olmadığını söyledi. Olay günü evime geldiler aralarındaki ilişkiyi bildiğim için karışmak istemedim ve kapıyı kapattım. Bir dakika boyunca tartışmalarını duydum. Sonra ‘Ağabey’ diye bir çığlık sesi duydum. Sultan’ın aşağı kayarak düştüğünü gördüm. Ş.B.'nin ağabeyinin 'Ambulansı ara diyerek binayı terk ettiğini duydum. Sultan’a hiç müdahale etmedim. 112'yi aradım. Ambulans 15 20 dakikada geldi" dedi.

"ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI KIZIMI?"

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sultan Barut'un ailesi, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği" üyeleri ve avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Nilda Baltalı, Sultan Barut'un evliliği boyunca şiddete uğradığını, "Yeter" dediği için katledildiğini, Ş.B.'nin en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"GEÇİNEMİYORDU, ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI?"

Anne Neriman Ovaç, "Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Anneler benim halimi anlar, anneler benim sesimi duysunlar, kulak versinler. Benim canım yanıyor, onun ceza almasını istiyorum. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı? Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı, bu anneye ve babaya yapılır mı? Bir annenin feryadı bu" dedi. (DHA)

5 aylık bebek ölü bulunmuştu! Kahreden olayın nedeni ortaya çıktı 5 aylık bebek ölü bulunmuştu! Kahreden olayın nedeni ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saat & Saat koleksiyonundaki kaliteli saatlerde Anneler Günü'ne özel indirimlerSaat & Saat koleksiyonundaki kaliteli saatlerde Anneler Günü'ne özel indirimler
Mitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldiMitinglerini iptal etmişti! Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi
Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti AVM oyuncak bıçak

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Gelecek Partisi'ni kahreden haber!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

YSK'dan "leke ve mürekkep izi" açıklaması

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim" diyerek paylaştı

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

İlginizi Çekebilir

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

50 metreden düşerek kaza yapan servise bir de arı saldırısı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.