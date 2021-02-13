Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu! Bomba imha ekibi sevk edildi

Kahramanmaraş’ta belediye çalışanı Durdu Bilgetecan, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Kandil mevkiinde ekipleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde kar temizliğine başladı. Bir müddet kar temizliğinin ardından ekiplerini kontrol eden Bilgetecan, yerde metal bir parça fark etti. İş makinasının kepçesinin kar temizliğinde ortaya çıkardığı parçayı alan Bilgetecan, parçanın patlamamış bir top mermisi olduğunu fark ederek evine getirdi.

Evine getirdiği top mermisini metreyle ölçtükten sonra araştırmaya başlayan Bilgetecan, patlamamış top mermisinin Kahramanmaraş’ın düşman işgali sırasında Fransızların kaçarken bırakmış olabileceğini belirledi.

BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Merminin patlamış yada patlamamış olacağını tahmin eden Bilgetecan, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA-AA

