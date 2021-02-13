HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu! Bomba imha ekibi sevk edildi

Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu! Bomba imha ekibi sevk edildi

13.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kar temizliğinde patlamamış top mermisi buldu! Bomba imha ekibi sevk edildi

Kahramanmaraş’ta iş makinalarıyla kar temizliği yapılan bir bölgede patlamamış tarihi top mermisi bulundu.

Kahramanmaraş’ta belediye çalışanı Durdu Bilgetecan, Dulkadiroğlu İlçesi Ahir Dağı Kandil mevkiinde ekipleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde kar temizliğine başladı. Bir müddet kar temizliğinin ardından ekiplerini kontrol eden Bilgetecan, yerde metal bir parça fark etti. İş makinasının kepçesinin kar temizliğinde ortaya çıkardığı parçayı alan Bilgetecan, parçanın patlamamış bir top mermisi olduğunu fark ederek evine getirdi.

Evine getirdiği top mermisini metreyle ölçtükten sonra araştırmaya başlayan Bilgetecan, patlamamış top mermisinin Kahramanmaraş’ın düşman işgali sırasında Fransızların kaçarken bırakmış olabileceğini belirledi.

BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Merminin patlamış yada patlamamış olacağını tahmin eden Bilgetecan, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA-AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astıKahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Otobüste 2 yolcuda koronavirüs çıktı! İki şoför ve tüm yolcular karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Bursa'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: O kayıtlar silinsin

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: O kayıtlar silinsin

Bunalıma giren iki çocuk babası yaşamına son verdi

Kahreden olay! İki çocuk babası kendini iple astı

Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Hamile kadın ambulansta doğum yaptı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var

İstanbul ve Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

Yer: Denizli! Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.