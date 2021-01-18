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Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

18.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İstanbul'un barajlarında son durum

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı. Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı. Su seviyesinin karların erimesi ile daha da artması tahmin ediliyor.

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı. Kentte son 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesinin üzerine yeniden çıktı.

En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 84 seviyesine yükseldi. Alibeyköy barajı yüzde 42 seviyesine çıktı.

Kaynak: İHA

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