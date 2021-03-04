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  4. Karabük'te anaokulunda koronavirüs alarmı! Eğitime 10 gün ara

Karabük'te anaokulunda koronavirüs alarmı! Eğitime 10 gün ara

04.03.2021 07:23 | Son Güncelleme:
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Karabük'te anaokulunda koronavirüs alarmı! Eğitime 10 gün ara

Karabük Safranbolu'da bir anaokulu, öğrenciler ile çalışanlarda koronavirüs görülmesi ve çok sayıda temaslı sebebiyle 10 gün süreyle eğitime kapatıldı.

Safranbolu'da eğitim veren bir anaokulunda birden fazla koronavirüs pozitif vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da çok fazla olması nedeniyle anaokulu, 4 Mart saat 05.00’ten 14 Mart saat 05.00’e kadar okul 10 gün süre ile kapatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

"Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ali Baba Anaokulunda eğitime ara verilmesine, öğrencilerin ve çalışanların temaslı olmaları sebebiyle 10 günlük süre boyunca evde kalmalarına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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