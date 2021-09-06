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  4. Karabük'te hemşirenin şüpheli ölümü! İşe gitmeyince ortaya çıktı

Karabük'te hemşirenin şüpheli ölümü! İşe gitmeyince ortaya çıktı

06.09.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te işe gitmeyen hemşire, arkadaşlarının ulaşamayınca polise haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu.

Karabük'te hemşirenin şüpheli ölümü! İşe gitmeyince ortaya çıktı

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi’nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

EKİPLER ÇİLİNGİRLE İÇERİ GİRDİ

Tüm aramalara rağmen Uğur’a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi. Uğur’un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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