Karakol yasak aşk yuvası oldu! Polis memuru 7 meslektaşıyla ilişki yaşarken kocasına yakalanınca ortalık karıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde polis memuru olarak görev yapan 38 yaşındaki Krystle Perez, 7 farklı polis memuruyla yasak aşk yaşadığını gösteren mesajlarının kocası tarafından bulunmasından sonra görevinden uzaklaştırıldı. Perez ve yasak aşk yaşadığı 7 polis memuru haklarında açılan soruşturmanın sonrasında ücretsiz izne ayrıldı.

“O BENİM HAYATIMIN AŞKIYDI”

Amerikan basınına konuşan eş Giancarlo Perez, karısının ihaneti karşısında şaşkına döndüğünü söyleyerek, “O benim hayatımın aşkıydı. Çok perişanım. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten derin bir üzüntü içindeyim” dedi.