Karalahana sarması nasıl yapılır? Karalahana sarması tarifi nedir? Karalahana sarması malzemeleri nelerdir? İşte karalahana sarmasının tarifi...

Karalahana sarması nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri karalahana sarması tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki karalahana sarması nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

KARALAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 demet körpe karalahana

Yarım su bardağı pirinç

1/3 bardak pilavlık bulgur

1 ,5 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet domates rendesi

1 adet kuru soğan

2 çorba kaşığı sıvıyağı

İki tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam kuru nane

Çeyrek bağ maydanoz

1,5 bardak su

KARALAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Karalahana sarmasının yapımı için ilk adımda karalahana yıkanır ve yaprakları tek tek haşlanır. Sarmaya hazır hale getirmek için yaprakların damarları kesilir. İkinci adımda ise karalahana sarmasının iç harcı hazırlanır. İç harcı için soğan ince kıyılır ve domates rendelenir. İçerisine pirinç, bulgur ve salça eklenir. Baharatlandırılan iç harç yoğurularak harmanlanır.

Karalahana sarmasını pişirmek için tencerenin tabanına kalın yapraklar yerleştilir. Sarılan sarmalar konulur ve üzerine 1.5 su bardağı su, tuz ile yağ eklenerek pişirmeye bırakılır.