Harem güveci nasıl yapılır? Harem güveci tarifi nedir? Harem güveci malzemeleri nelerdir? İşte harem güvecinin tarifi...

Harem güveci nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Yarışmanın sıkı takipçileri harem güveci tarifi ile ilgili araştırmalarını artırdı. Peki harem güveci yemeği nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

HAREM GÜVECİ MALZEMELERİ

Etli harcı için;

500 gram iri doğranmış dana eti

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

3 adet köy biberi (doğranmış)

3 diş sarımsak (iri doğranmış)

3 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Arpa şehriye harcı için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı arpa şehriye

2 bardak su

1,5 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 tatli kasigi toz biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

HAREM GÜVECİ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından harem güveci yemeği malzemeleri kadar bu tadına doyum olmaz lezzetin tarifi de merak ediliyor. Harem güveci yemeği et ve şehriyeli pilavdan oluşan iki aşamalı yemektir. İlk adımda harem güveci etleri için ısıtılmış düdüklü tencerede dana etleri mühürlenir. Kendi suyunu salıp çektikten sonra üzerine sıvı yağ ekleyip karıştırılır. Ardından sırasıyla yemeklik doğranmış soğan, biber, sarımsak ve domatesler eklenip iyice karıştırılır. Son olarak baharatları eklenerek etli harç birkaç dakika daha pişirilir ve düdüklünün kapağını kapatılır. Düdüğü çıktıktan sonra 10 dk pişirilir ve ocaktan alınır.

Harem güveci pilavı için arpa şehriyeleri hazırlamak için tereyağı ve sıvı yağı pilav tenceresinde eritilir. Arpa şehriyeleri eklenir ve 1-2 dakika kadar kavrulur. Suyu ve tuzu eklenir, kısık ateşte suyu çekene kadar kapağı kapalı halde pişmeye bırakılır.

Son adımda pişen arpa şehriye etli harçla karıştırılır. Beş adet küçük boy güveç kabına eşit şekilde dağıtılır. Üzerlerine un, süt ve sıvı yağ ile hazırlanan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peynirleri de eşit olarak dökülür. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında 15 dakika pişirilir.