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Karamollaoğlu'ndan 'manevi değerlere saldırılara' tepki: O zaman da muhalefetten kurtulamazsın

20.01.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Karamollaoğlu'ndan 'manevi değerlere saldırılara' tepki: O zaman da muhalefetten kurtulamazsın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı muhalefet mensupları ile muhalefeti destekleyen yayın organlarının milletin manevi değerlerine saldırmayı iktidara saldırıyormuş gibi değerlendirdiğini belirterek, "Öyle mangalda kül bırakmadan 'Her şeyi tenkit ederim. Bu milletin gerekirse manevi değerlerine de yumruğu indiririm.' O zaman da muhalefetten kurtulamazsın, bu ülkenin sorunlarını çözemezsin. O zaman bu millet size sarılmaz, sizinle yol yürümek istemez." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Son dönemde, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların yaşandığını hatırlatan Karamollaoğlu, gazetecilerin özellikle hedef gösterilmesi ve siyasetçilere fiilen saldırı düzenlenmesinin siyaset ve devlet adamlığına yakışmadığını söyledi.

"SİYASET, MEŞRU ZEMİNDE YAPILDIĞI SÜRECE MUTEBERDİR"

Baskı ve tehditlerle siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasının demokrasi açısından son derece sakıncalı olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Siyaset, meşru zeminde yapıldığı sürece muteberdir." ifadesini kullandı.

Yaşanan şiddet olayları nedeniyle Türkiye'nin çözülmesi beklenen meselelerinin konuşulamadığını savunan Karamollaoğlu, ekonomi ve sağlık alanında yaşanan sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığına ait Marmaris ve Ahlat yerleşkeleri için yapılan harcamaları eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin bu tip harcamalara değil üretime dönük yatırımlara ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

"KİMSE SAADET PARTİSİ'Nİ DIŞARIDAN DİZAYN EDEMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından yaşananlara değinen Karamollaoğlu, çeşitli televizyon kanallarında partilerine yönelik yapılan değerlendirmelere tepki gösterdi. Partilerinden olmayan herkesin konuştuğunu, ancak partili kimsenin görüşünün sorulmadığını aktaran Karamollaoğlu, bu yaklaşımları üzüntüyle karşıladığını belirterek, kimsenin partilerini dışarıdan dizayn edemeyeceğini söyledi.

"MANEVİ DEĞERLERİNE SALDIRIRSANIZ BU MİLLET SİZİNLE YOL YÜRÜMEZ"

Bazı muhalefet mensupları ve muhalefeti destekleyen kimi yayın organlarının, zaman zaman milletin manevi değerlerine saldırmayı iktidara saldırıyormuş gibi değerlendirdiğini kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Kimi çıkıyor başörtüsüne saldırıyor. Kimi çıkıyor 28 Şubat'a atıfta bulunarak buna destek oluyor. Allah'tan korkun. Korkutuyorsunuz milleti yine. Bunu da muhalefetin mutlaka gündemine alması gerekir. Öyle mangalda kül bırakmadan 'Her şeyi tenkit ederim. Bu milletin gerekirse manevi değerlerine de yumruğu indiririm.' O zaman da muhalefetten kurtulamazsın, bu ülkenin sorunlarını çözemezsin. O zaman bu millet size sarılmaz, sizinle yol yürümek istemez."

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasına ilişkin kendisine yönelik çağrısının hatırlatılması üzerine, "Benim kendi durumumdan dolayı doktorlardan beklediğim bazı cevaplar var. Ona göre zamanını belirleyeceğim." dedi.

(AA)

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