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Karantinada kalması gerekirken su kuyruğunda yakalandı!

26.11.2020 17:56 | Son Güncelleme:
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Karantinada kalması gerekirken su kuyruğunda yakalandı!

Burdur'da koronavirüs pozitif olan bir kişi, karantinada olması gerekirken belediyeye su faturası ödemeye gitti. Bu sırada HES kodu sorgusu yapılması üzerine yakalandı. Kimliği açıklanmayan kadın, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Burdur Belediyesi'ne su faturası yatırmaya giden bir kadının, belediye binasına girişte yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantinada bulunması gerektiği belirlenen kimliği açıklanmayan kadın için belediye binasına polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

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Belediye binası dışında bekletilen yaşlı kadın, özel kıyafetli görevliler tarafından ambulansla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı. Kadın hakkında idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

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AA

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