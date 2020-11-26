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  4. 'Pes' dedirtti! Karantinadan kaçtı, maske takmadı, para cezası kesilince bakın ne söyledi

'Pes' dedirtti! Karantinadan kaçtı, maske takmadı, para cezası kesilince bakın ne söyledi

26.11.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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'Pes' dedirtti! Karantinadan kaçtı, maske takmadı, para cezası kesilince bakın ne söyledi

Düzce'de işlek cadde yapılan teftiş sırasında maske takmadığı için çevrilen Oğuz Y. isimli kişinin karantina ihlali yaptığı ortaya çıktı. 'İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param yok, ödeyemeyeceğim' diyen Oğuz Y., yurda götürülerek karantinaya alındı.

Düzce Valiliği tarafından alınan kararla şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi’ne HES kodu ile girilmeye başlandı. İstanbul Caddesi’nin başına ve sonuna konulan ekipler vatandaşların ateşlerini ölçtükleri gibi HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayan vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak HES kodu edinmeleri istendi. Caddede yapılan uygulamalarda, maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Maske takmayan Oğuz Yaman’ın kimliği kontrol edildi. Oğuz Yaman’ın karantinada bulunması gerektiği belirlenirken, polislere karşı gelince gözaltına alındı. Oğuz Yaman karantinada bulunması gerektiği için yurda götürüldü.

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'İSTEDİĞİNİZ KADAR CEZA KESİN'

Oğuz Yaman polislerin cezai işlem uygulanacağı uyarısı üzerine, “İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param yok ödemeyeceğim” dedi.

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DHA

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