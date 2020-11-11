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Karantinadaki kadın su faturası kuyruğunda yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kırklareli'de koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken kişi, su faturası yatırmak için belediye binasına gelince hareketli anlar yaşandı.

Kırklareli Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne gelen 63 yaşındaki M.Y'nin HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine binaya, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinde bir hastalık olmadığını savunan M.Y, "Ben 3 gün önce arkadaşlarıma gezmeye gittim ama maskemi hiç çıkarmadım. Dün gece de arkadaşımın kızı telefon ederek 'ben ateşlendim hastaneye gittim, sizi uyarıyorum' dedi. Ama bende bir hastalık yok." diye konuştu.

'BAŞIMA NE İŞLER AÇTINIZ!'

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Güvenlik görevlisinin "Seni kimse uyarmadı mı teyze?" demesi üzerine kadın, "Bana '14 gün dışarı çıkma' dediler. Ben de faturayı yatırıp eve dönecektim. Başıma ne işler açtınız." yanıtını verdi.

Evine gitmek istediğini belirten M.Y, ekiplerden kimliğinin geri verilmesini istedi.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren M.Y. "Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Kırklareli'nde." ifadesini kullandı.

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POLİS EKİPLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri kadını, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürmek için bir süre ikna etmeye çalıştı.

M.Y. ekiplere, "Yürü be 14 gün deli misiniz siz? Benim iğnelerim evde. Ben bilmiyordum dışarıya çıkmamam gerektiğini." dedi.

'NASIL KAPTIM AMA'

Polisin elinden kimliğini hızla alan kadının, gülerek "Nasıl kaptım ama" demesi ekiptekileri gülümsetti.

Daha sonra KYK yurduna götürülen kadın hakkında 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

AA

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