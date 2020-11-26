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Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

26.11.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olarak açıkladığı Bursa'da, sokaklardaki kalabalık ve maske takmayanlar, endişeye neden oldu. Kurallara uyulmadığını görünce üzüldüğünü belirterek gözyaşı döken Kamil Aslan (76), "Ben insanlar kurallara uymadığı için 51 yaşındaki karantinada olan oğluma bu yaşımda gidip ekmek aldım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı günlük vaka sayısı, halkta tedirginliğe yol açtı. Günlük vaka sayısının 28 bin 351’e ulaştığını belirten Bakan Koca, Bursa’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa'da sokak ve meydanlardaki kalabalık ise dikkat çekti. Kent Meydanı'nda maskelerini çenelerine indirerek, yürüyen birçok kişi, denetim yapan polisleri görünce düzeltti. Meydanda maskesiz yürüyen kişinin "Ben kalp hastasıyım, daralmaya gelemiyorum" demesi dikkat çekti.

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'OĞLUMA AĞLAYARAK EKMEK ALDIM'

Vaka sayılarındaki artışa rağmen vatandaşın kurallara uymadığını ve bu durum yüzünden çok zorluk yaşandığını anlatan Kamil Aslan, karantinadaki oğluna ekmek almak zorunda kaldığını ağlayarak, anlattı. Aslan, "Bizim insanlarımız asla akıllanmıyor. Bakıyorsun maskesi ya çenesinde ya da kolunda geziyor. Allah korusun bu milleti, tamam doktorlar da koruyor ama doktorun elinden de bir şey gelmiyor. Benim oğlum fakültede müdür, 15 gün karantinaya girdi. Evden dışarı çıkamıyor. Beni arayıp diyor ki ‘Baba bana ekmek getir’. Ağladım biliyor musunuz? 76 yaşındayım, oğluma hizmet ediyorum. Neden? İnsanlar birbirini korumadığı için. Onun da yapacak bir şeyi yok, canını seven kurallara uysun. 51 yaşındaki oğluma ekmek aldığım için duygulandım çünkü babayım ben, oğluma bakmak zorundayım" dedi.

Koronavirüsü yendiğini belirten Tuncay Eryılmaz (67) ise "Vaka sayıları çok çoğaldı. İnsanların kendilerine dikkat etmeleri lazım. İnsanların kendilerine dikkat ettiğini düşünmüyorum. Ben işim olduğu için dışarı çıktım yoksa bir haftadır evdeyim, hiç dışarı çıkmıyorum. Ben bu hastalığı geçirmiş biri olarak söylüyorum. Çok dikkatli olsunlar. Her şeyi beklemek doğru değil, biraz da bizim fedakarlık etmemiz lazım. Beni Allah korudu, erken test yaptırdım. Eğer biraz daha geç gitseydim şimdiye beni de gömmüşlerdi" diye konuştu.

(DHA)

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