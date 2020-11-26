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  4. Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

26.11.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’de vaka sayılarının arttığını açıklarken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz misafirlik ve davetlerin ertelenmesini isteyerek, daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kurallara uyulmasını istedi.

Tüm yurtta artış gösteren ve özellikle de Kocaeli'de son dönemde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hastanelerde bulunan yoğun bakım üniteleri ile solunum cihazları doluluk oranları arttı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, valiniz olarak benim ve Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizdeki vaka sayıları hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarımızı zorlamaya başlıyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim lütfen. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu.

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‘O ORTAMDA BULUNANLARIN HEPSİ KORONA OLMUŞ’

Kartepe ilçesinde yaşayan Gülay Burhan, komşularının bir araya geldiği bir gün hepsinin korona hastası olduğunu belirterek, "Kartepe Maşukiye'de yaşıyorum. Daha doğal ve köy ortamı gibi bir yerde yaşıyorum. Orası daha güvenli daha düşünüyoruz ama yaşadığım yer bile yüksek risk altında. Benim komşum arkadaşlarını topladı, aşure yapmışlar ve dua okumuşlar ve o ortamda bulunanların hepsi korona oldu. Yani yakın temas ev ortamında oturmalarından oldu. Hep söylüyorlar maskenizi çıkarmayın ve birbirinize temas etmeyin. Ama insanlar herhalde televizyon izlemiyorlar” dedi.

‘NE OLACAK BU HALİMİZ BİLMİYORUM’

Mecbur olmadıkça evden çıkmadığını söyleyen Şule Poyraz ise, "Bu insanların yaptığı cahillik. Dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Hiçbirimiz doğru dürüst dikkat etmiyoruz. Çıkmamamız gerekirken dışarı çıkıyoruz bazen ve bu nedenle de vakalar artıyor. Ben çıkmamaya gayret ediyorum. Mecbur olarak dışarı çıkarsam maske ve dezenfektan kullanıyorum. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum” diye konuştu.

(DHA)

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