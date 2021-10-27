HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karantinayı delip iş görüşmesine gitti, sözleri şoke etti: Poz verelim en azından

Karantinayı delip iş görüşmesine gitti, sözleri şoke etti: Poz verelim en azından

27.10.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de koronavirüslü bir kişi, yaptığı iş görüşmesi sonrası jandarma tarafından yapılan GBT sorgusunda tespit edildi. Kamerayı karşısında görünce de "poz verelim en azından" dedi.

Karantinayı delip iş görüşmesine gitti, sözleri şoke etti: Poz verelim en azından

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.

Karantinayı ihlal eden kişiden aile hekimine şok sözler! "Doktorları boş yere dövmüyoruz"Karantinayı ihlal eden kişiden aile hekimine şok sözler! "Doktorları boş yere dövmüyoruz"

TESTİNİN POZİTİF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Asansör sektöründe çalışan Hacı Kaha Karaçelik (42), Zonguldak ilinde yaptığı iş görüşmesinin ardından Kayseri’ye giderken jandarma tarafından Kırıkkale’de durduruldu. Trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı. Karaçelik’in eşinden dolayı Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

"POZ VERELİM EN AZINDAN"

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karantina kuralını ihlal eden Karaçelik’e 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı. Karaçelik, ajans muhabiri tarafından görüntülenince de "Poz verelim en azından" dedi. (İHA)

Karantinayı delen vatandaştan ilginç tepki: DHKP-C’li var sanki karşındaKarantinayı delen vatandaştan ilginç tepki: DHKP-C’li var sanki karşında


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Türkiye'ye iade edildi! 4 bin 250 yıllıkTürkiye'ye iade edildi! 4 bin 250 yıllık
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale karantina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

26 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Aliyev'in yanında duyurdu! Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj

Aliyev'in yanında duyurdu! Erdoğan'dan Ermenistan'a mesaj

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına valilikten cevap

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.