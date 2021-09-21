HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinayı ihlal eden kişiden aile hekimine şok sözler! "Doktorları boş yere dövmüyoruz"

Karantinayı ihlal eden kişiden aile hekimine şok sözler! "Doktorları boş yere dövmüyoruz"

21.09.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, kızı koronavirüse yakalanan ve temaslı karantinasında olması gereken Süleyman Hızmalı, aile sağlığı merkezine giderek ilaç yazdırmak istedi. Durumu fark edip ilaç yazmayan Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, kendisine "Doktorları boş yere dövmüyoruz" diyen Hızmalı hakkında 'beyaz kod' uyarısı verdi.

Karantinayı ihlal eden kişiden aile hekimine şok sözler! "Doktorları boş yere dövmüyoruz"

Barutluk Mahallesi'ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne saat 15.00 sıralarında giden Süleyman Hızmalı, aile hekimi Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş'e kimliğini vererek kızına ilaç yazmasını istedi. Kimlik bilgilerini sisteme giren Ateş, Hızmalı'nın kızının koronavirüse yakalandığını öğrenerek, "Sizin karantina altında olmanız gerekiyor, bu durumda ilaç yazamam. Lütfen dışarı çıkın" dedi.

1bd14b0cf40857f404c38f7a89d0dee0

'BEYAZ KOD' VERDİ

Süleyman Hızmalı'nın ısrarı nedeniyle doktor ile aralarında tartışma başladı. Bu sırada Hızmalı, Dr. Ateş'e "Doktorları boş yere dövmüyoruz" dedi. Bunun üzerine Ateş 'beyaz kod' verdi. Polis ekipleri ise kısa sürede odaya geldi. Ateş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan Hızmalı, polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olan doktor Ateş de ifade vermek üzere emniyete gitti.

49135ba5a28f50291c02d97b8dbbbb8b

Uzm. Dr. Mehtap Büyük Ateş, sözlü şiddete uğradığını belirterek, "Karantinada olması gereken kişiye ilaç yazamayacağımı söyledim. Sözel şiddete uğradım 'beyaz kod' verdim. Arkadaş da 'Doktorları boşuna dövmüyoruz' dedi bana. Bana sözel şiddet uyguladı, 'Bu ilacı yazacaksın' diye tehdit etti. Ben de 'beyaz kod' verdim" dedi.

Süleyman Hızmalı ise kızının koronavirüse yakalandığını söyleyip, "Kızım bu yüzden dışarı çıkamıyor. 14 gün de geçti; zaten çift aşılı olanlar dışarı çıkabiliyormuş, dedim. O da 'Hayır sen ve senin aileni bir daha buraya sokmam' dedi. Ben saldırmadım, sözlü tartışma oldu" diye konuştu.

DHA

Aile hekimi, pansiyonda ölü bulunduAile hekimi, pansiyonda ölü bulundu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleriiOS 15 iPhone'lara neler getirdi? İşte iOS 15'in özellikleri
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Türkiye, FETÖ davasını kazandıTürkiye, FETÖ davasını kazandı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aile hekimi Edirne karantina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Sokakta kırbaçlandı! Acı acı çığlık attı

Sokakta kırbaçlandı! Acı acı çığlık attı

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, tarlasından bakın ne çıktı

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.