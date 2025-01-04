Karaoke barda korkunç anlar! Eşinin şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşündü... Tek yumrukla yere sererek öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Gorseinon bölgesinde bir karaoke barda 39 yaşındaki Christopher Cooper isimli bir adam, 64 yaşındaki Kelvin Evans isimli adama karısının şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşünerek saldırdı.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, Cooper'ın kendisini savunma şansı olmadığı için olaydan habersiz görünen Evans'ın arkasından yumruk attığını ve Evans'ın kaldırıma düşmeden önce yanlamasına duvara çarptığını gösterdi. Aldığı yumruk darbesiyle Evans hemen bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bir ay sonra ise hayatını kaybetti.

CEZASI BELLİ OLDU

Adam öldürme suçunu kabul eden sanık Cooper cinayetten suçlu bulundu ve en az 16 yıl hapis cezası olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cooper'in 54 yaşındaki sevgilisi Catherine Tracy Franscis, bir suçluya yardım etmekten suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.