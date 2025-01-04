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Karaoke barda korkunç anlar! Eşinin şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşündü... Tek yumrukla yere sererek öldürdü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 09:41
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Birleşik Krallık'ın Gorseinon bölgesinde bir karaoke bara giden 39 yaşındaki Christopher Cooper isimli bir adam eşinin şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşündüğü bir adama saldırdı. 64 yaşındaki Kelvin Evans'a arkasından yumruk atan Cooper, adamın tek yumrukla ölümüne neden olurken ömür boyu hapse mahkum edildi.

Karaoke barda korkunç anlar! Eşinin şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşündü... Tek yumrukla yere sererek öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Gorseinon bölgesinde bir karaoke barda 39 yaşındaki Christopher Cooper isimli bir adam, 64 yaşındaki Kelvin Evans isimli adama karısının şarkı söylemesiyle dalga geçtiğini düşünerek saldırdı.

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Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, Cooper'ın kendisini savunma şansı olmadığı için olaydan habersiz görünen Evans'ın arkasından yumruk attığını ve Evans'ın kaldırıma düşmeden önce yanlamasına duvara çarptığını gösterdi. Aldığı yumruk darbesiyle Evans hemen bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bir ay sonra ise hayatını kaybetti.

CEZASI BELLİ OLDU

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Adam öldürme suçunu kabul eden sanık Cooper cinayetten suçlu bulundu ve en az 16 yıl hapis cezası olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cooper'in 54 yaşındaki sevgilisi Catherine Tracy Franscis, bir suçluya yardım etmekten suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Birleşik Krallık
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