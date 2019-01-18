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Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

Star TV'nin iddialı dizisi Kardeş Çocukları'nın yayın tarihi belli oldu. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu'nun başrollerde oynadığı Kardeş Çocukları'nın 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı. İşte Kardeş Çocukları dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi.

Kardeş Çocukları dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Engin Altan, Evrim Doğan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı 'Kardeş Çocukları'nın yayın tarihi Star TV tarafından açıklandı.

Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Kardeş Çocukları ilk bölümüyle 27 Ocak Pazar günü 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek.

Sarsıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayacak olan Kardeş Çocukları'nda yıllar önce birbirinden kopan iki kız kardeşin; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'ın (Nur Fettahoğlu) yıllar sonra benzer kaderleri yaşayan kızlarıyla sınavını konu alan dizi soluksuz hikayesiyle her hafta izleyenleri ekran başına toplayacak.

Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, Kardeş Çocukları dizisinde hangi rolde oynuyor?Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç, Kardeş Çocukları dizisinde hangi rolde oynuyor?

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor?Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor?

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star’da ekrana gelecek.

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