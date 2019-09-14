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Kardeş Çocukları'nın yeni sezonda yayın günü değişti! Kardeş Çocukları dizisi 18. yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2019 01:53 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisi yeni sezonu açıyor. Star TV'nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları'na 2. sezonda yeni oyuncular da katıldı. Peki Kardeş Çocukları yeni bölüm ne zaman? Geçen sezon pazar akşamları ekrana gelen dizi artık yeni gününde yayınlanacak? Kardeş Çocukları'na yeni sezonda katılan Cem Davran ve Berkay Hardal ise rolleriyle sezona damga vuracak? İşte Kardeş Çocukları 2. sezon 18. bölüm fragmanı, yayın tarihi ve özeti.

Başrollerini; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal ve Alara Turan’ın paylaştığı Kardeş Çocukları yeni sezonu açıyor. Çekimleri devam eden dizinin yayın tarihi açıklandı. Gold Film imzalı Kardeş Çocukları, yeni sezonda, yeni bölümüyle 17 Eylül Salı 20.00’de Star’da olacak.

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YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
İlk sezonunda pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü de değişti. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal ve Alara Turan'ın paylaştığı Kardeş Çocukları, yeni sezonda artık salı akşamları ekrana gelecek.

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CEM DAVRAN HANGİ ROLDE OYNAYACAK?
Dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Cem Davran ve son dönemin popüler genç oyuncularından Berkay Hardal dahil oldu. Cem Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat verecek.

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Berkay Hardal, genç yaşına rağmen karanlık bir geçmişe sahip olan Savaş Ekim'i canlandıracak. Bir tamirhanede tamirci olarak çalışan Savaş, Umay'dan gelen teklifle yeni bir hayata hızlı geçiş yapacak. Büyük oyunun bir parçası olarak aileye giren Savaş'ın, Hayat'la tanışması dizide yeni bir fırtınanın habercisi olacak.

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KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Herkesin hayatını değiştiren karanlık günün ardından aylar geçmiş, Ümran, Yıldırım’a karşı duyduğu derin vicdan azabıyla Karalılar’daki çilehanesine kapanmış gün doldururken, boşanmak için gün sayan Umay artık hedefine kilitlenmiş, özgür ve güçlü bir kadın olarak Hayat’a kızım deyip Yıldırım’ı kazanacağı güne yürümektedir. Umay’ın geleceğe doğru sağlam adımlar attığını sanırken, Ümran’ın kapısını çalan sürpriz ziyaretçi düşman kardeşlerin yürüdükleri yolu değiştirmek üzeredir. Ümran’ın yazdığı mektubu okumuş ve Hayat’la ilgili tüm gerçeği öğrenmiş olan Rezzan, Ümran’a hiç beklemediği bir el uzatır. Ancak Rezzan’ın da Ümran’dan sakladığı çok tehlikeli bir sırrı vardır.

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Saner ailesiyle sarsıcı bir geçmişe sahip olan güçlü ve tekinsiz iş adamı Adnan Harmancı, kızı İdil’in ölümünün hesabını sormak üzere, bütün hızıyla Yıldırım’ın ve Yıldırım’ın değdiği herkesin hayatına girer. Diğer yanda Hayat, Savaş’ın teyzesinin oğlu olduğu yalanına inanarak, Savaş tarafından oyuna dahil edilmiştir. Savaş, Hayat’ı Umay’a karşı elini güçlendirmek için kullanmak isterken, ona olan duygularının değişmesiyle köşeye sıkışmış durumdadır. Annesinin bir an önce İstanbul’a geri dönmesini isteyen Hayat’ın karşısına çıkan gizemli yabancı, Savaş ve Hayat arasındaki dengeleri iyice sarsarken, Ümran’ın Rezzan’ın uzattığı eli tutmasıyla, kartlar herkes için sil baştan dağılır. Ümran’ın attığı cesur adımla birlikte herkes için yepyeni bir dönem başlar.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Savaş’ı görüp, bir kez daha Umay’ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım’ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat’ın da devreye girmesiyle birlikte Umay’ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş’ın, Umay’ın tüm ikazlarına rağmen Hayat’la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran’ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran’ın ilk kez Umay’ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

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