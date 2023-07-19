Kardeş Payı'nın yıldızları Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününde yoktu! Akıllara o soru geldi 'Küsler mi?'

Oyuncu Ahmet Kural, dört yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile dün akşam Bodrum'da evlendi. Düğüne aileleri ve yakın dostları katıldı. Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı.

Düğüne Ahmet Kural'ın yakın arkadaşları ve sanat camiasından birçok isim katılırken, birlikte uzun yıllar aynı projelerde yer aldığı Murat Cemcir'in ve Seda Bakan'ın olmaması dikkat çekti.

‘Çalgı Çengi’, ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’ gibi birçok yapımda birlikte rol alan ünlü isimlerin düğüne katılmamasının yanı sıra sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmamaları da akıllara 'Küsler mi?' sorusunu getirdi.

Murat Cemcir daha önce yaptığı açıklamada aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti. Ancak Ahmet Kural'ın düğünü hakkında henüz Seda Bakan ve Murat Cemcir'den bir açıklama gelmedi.

