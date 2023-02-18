Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kardeşlerim, dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 18 Şubat 2023 Cumartesi günü ATV yayın akışında yer almıyor. İşte Kardeşlerim dizisine ilişkin detaylar...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

Kardeşlerim dizisi 18 Şubat Cumartesi gününe dair ATV yayın akışına göre; tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00'de dizinin 78. bölümü yeniden yayınlanacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün ne zaman ekrana geleceği, kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

ATV YAYIN AKIŞI! 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

11:00 Akıncı

11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Akıncı

14:20 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 ATV Deprem Özel Yayını

19:00 ATV Ana Haber

21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)

01:00 Kuruluş Osman

03:25 Ateş Kuşları

05:55 Hercai

