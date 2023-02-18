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Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 ATV yayın akışı

18.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Melis Minkari, Halit Özgün Sarı ve Recep Usta'nın paylaştığı ATV'nin sevilen yapımına dair detayları öğrenmek isteyenler kanalın yayın akışını inceliyor. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kardeşlerim, dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 18 Şubat 2023 Cumartesi günü ATV yayın akışında yer almıyor. İşte Kardeşlerim dizisine ilişkin detaylar...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI?

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Kardeşlerim dizisi 18 Şubat Cumartesi gününe dair ATV yayın akışına göre; tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00'de dizinin 78. bölümü yeniden yayınlanacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün ne zaman ekrana geleceği, kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.

ATV YAYIN AKIŞI! 18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai

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