Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kardeşlerim, dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası birçok televizyon kanalı yayın akışında değişikliğe gitti. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 18 Şubat 2023 Cumartesi günü ATV yayın akışında yer almıyor. İşte Kardeşlerim dizisine ilişkin detaylar...
Kardeşlerim dizisi 18 Şubat Cumartesi gününe dair ATV yayın akışına göre; tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00'de dizinin 78. bölümü yeniden yayınlanacak.
Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Kardeşlerim dizisinin 79. bölümünün ne zaman ekrana geleceği, kanalın yeni haftaya dair yayın akışı listesini yayımlaması ile netleşecek.
08:00 Kahvaltı Haberleri
11:00 Akıncı
11:20 Zor Yıllar (Yerli Sinema)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Akıncı
14:20 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 ATV Deprem Özel Yayını
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel
22:30 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Yabancı Sinema)
01:00 Kuruluş Osman
03:25 Ateş Kuşları
05:55 Hercai