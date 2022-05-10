Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu! "Melek gibi"

Ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu. Henüz 17 yaşında olan Coşkun, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, 2,8 milyon takipçili Instagram hesabından beyaz, mini elbiseli pozunu paylaştı.

Stylingini Büşra Işık'ın yaptığı mini elbiseli pozuyla 162 bin beğeni alan Coşkun'a, "Melek gibi", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşmıştı.

Coşkun, Kardeşlerim dizisindeki partneri Onur Seyit Yaran ile sosyal medyadan pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki oyuncu Onur Seyit Yaran, kalbinin dolu olduğunu söylemiş ancak sevgilisinin kim olduğuna dair bilgi paylaşmamıştı.

Onur Seyit Yaran da Su Burcu Yazgı Coşkun ile sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşıyor.



