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  4. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu! "Melek gibi"

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu! "Melek gibi"

10.05.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki Güler rolüyle oyunculuk alanında dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun, sonrasında yer aldığı Kardeşlerim dizisi ile oyunculuk kariyerinde yükseldi. Su Burcu Yazgı Coşkun'nun mini elbiseli pozuna binlerce beğeni geldi.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu! "Melek gibi"

Ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu. Henüz 17 yaşında olan Coşkun, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSESİYLE BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, 2,8 milyon takipçili Instagram hesabından beyaz, mini elbiseli pozunu paylaştı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Stylingini Büşra Işık'ın yaptığı mini elbiseli pozuyla 162 bin beğeni alan Coşkun'a, "Melek gibi", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde mini etekli pozunu paylaşmıştı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Coşkun, Kardeşlerim dizisindeki partneri Onur Seyit Yaran ile sosyal medyadan pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki oyuncu Onur Seyit Yaran, kalbinin dolu olduğunu söylemiş ancak sevgilisinin kim olduğuna dair bilgi paylaşmamıştı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Onur Seyit Yaran da Su Burcu Yazgı Coşkun ile sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbisesiyle gündem oldu!


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