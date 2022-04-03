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  4. Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi belli oldu! Kardeşlerim dizisinden sonra Halit Özgür Sarı hangi dizide oynayacak? Halit Özgür Sarı'nın partneri kim?

Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi belli oldu! Kardeşlerim dizisinden sonra Halit Özgür Sarı hangi dizide oynayacak? Halit Özgür Sarı'nın partneri kim?

03.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinden ayrılan oyuncu Halit Özgür Sarı, yaza başka bir dizi ile merhaba diyecek. En son kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın yeni durağı belli oldu. Oyuncunun hayranları bu yeni dizi haberi ile bir hayli heyecanlandı. İşte Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisi!

Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı'nın yeni projesi belli oldu! Kardeşlerim dizisinden sonra Halit Özgür Sarı hangi dizide oynayacak? Halit Özgür Sarı'nın partneri kim?

Kardeşlerim dizisinin yakışıklı oyuncusu Halit Özgür Sarı, bilindiği gibi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Oyuncu, yeni bir yaz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Halit Özgür Sarı'nın yeni dizisindeki partneri, de başarılı oyuncu Sinem Ünsal oldu. Halit Özgür Sarı'nın ve Sinem Ünsal'ın hayranları bu yeni yaz dizisini heyecanla bekliyor. İşte haberin detayları!

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KADİR'İ HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Giderek yaklaşan yaz sezonu yeni dizilere ev sahipliği yapacak. Onlardan biri de en son Kardeşlerim dizisinde rol alan Halit Özgür Sarı'nın yeni yaz dizisi olacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Özgür Sarı, son dönemde en çok teklif alan başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Kardeşlerim'den kendi isteği ile ayrılan Halit Özgür Sarı, yeni sezon için bir projeyi kabul etti.

HALİT ÖZGÜR SARI'NIN PARTNERİ KİM OLDU?

En son kardeşlerim dizisinde Kadir karakterine hayat vermiş olan başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı yeni bir dizi ile ekranlara dönüş yapıyor. No:9 adlı adlı yapım şirketinin çekeceği dizide Halit Özgür Sarı'ya güzel oyuncu Sinem Ünsal eşlik edecek.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dnyaya geldi. Sarı, liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Halit Özgür Sarı, üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Daha sonra TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinin kadrosuna katıldı. Son olarak da Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakterini canlandırdı.

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