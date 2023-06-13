MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakım kimmiş! Meğer kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla...

Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakım kimmiş! Meğer kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla...

13.06.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 94. bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölümüyle büyük yankı uyandıran dizide performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Cüneyt Mete hakkında araştırmalar hız kazandı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Cüneyt Mete'nin kendisinden 18 yaş küçük eşi de oyuncu çıktı.

Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakım kimmiş! Meğer kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla...

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Dizideki performansıyla çok konuşulan Cüneyt Mete hakkında araştırmalar yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Orhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Cüneyt Mete'nin, kendisinden 18 yaş küçük eşi Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı çıktı.

Cüneyt Mete eşi

Ünlü oyuncu Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolüne hayat veren Şeyma Korkmaz ile evlidir.

Cüneyt Mete eşi 2

Beni Affet dizisinin setinde tanışan ikili 2019'da hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyorlar.

Cüneyt Mete eşi 3

9 Eylül 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşat’lıdır.

Cüneyt Mete 5

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Cüneyt Mete halen Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısıdır.

Cüneyt Mete 4

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, ATV de 2016 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen “Aşk ve Mavi' dizisinde Cemal Göreçki karakterine hayat verdi.

Cüneyt Mete 3

2021 yılında Atv’de yayınlanmaya başlanan “Kardeşlerim” dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.

Cüneyt Mete eşi 4

Cüneyt Mete 2

Cüneyt Mete 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratan doğum günü! Çıplak kadın üzerinden sushi yediTartışma yaratan doğum günü! Çıplak kadın üzerinden sushi yedi
Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Açıklama geldiAşk yaşadıkları iddia edilmişti! Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Mete Şeyma Korkmaz kardeşlerim Oyuncu karakteri sinema oyuncusu

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."

Cinsiyet değiştirmişti! "Ayakta idrar yapmayı..."

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

'AK Parti' iddiası çok konuşulacak! "İmamoğlu'nun aklındaki formül bu"

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması! 'CHP Genel Başkanı olursa...'

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Sopayla vurarak...

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

Belediye meclisinde arbede! CHP'li üye yere düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.