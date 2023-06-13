Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi bakım kimmiş! Meğer kendisinden 18 yaş küçük ünlü oyuncuyla...

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Dizideki performansıyla çok konuşulan Cüneyt Mete hakkında araştırmalar yapanlar eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Orhan karakteriyle büyük beğeni toplayan Cüneyt Mete'nin, kendisinden 18 yaş küçük eşi Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı çıktı.

Ünlü oyuncu Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude rolüne hayat veren Şeyma Korkmaz ile evlidir.

Beni Affet dizisinin setinde tanışan ikili 2019'da hayatlarını birleştirdi. Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyorlar.

9 Eylül 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşat’lıdır.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Cüneyt Mete halen Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısıdır.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, ATV de 2016 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen “Aşk ve Mavi' dizisinde Cemal Göreçki karakterine hayat verdi.

2021 yılında Atv’de yayınlanmaya başlanan “Kardeşlerim” dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.



