Kardeşlerim’in Sarp’ı Atakan Özkaya'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Romantik pozları sosyal medyayı salladı

ATV'nin fenomen yapımlarından "Kardeşlerim" dizisinde Sarp karakterine hayat veren ünlü oyuncu Atakan Özkaya başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Özel hayatı merak edilen genç oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Atakan Özkaya kendisi gibi oyuncu Asena Girişken ile birliktelik yaşıyor. Genç oyuncu Aldatmak dizisinde Yeşim karakterine hayat veriyor. Ünlü çiftin romantik pozları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

Birlikte sık sık poz veren ünlü isimler takipçileriyle mutluluklarını paylaşmaktan kaçınmıyor.

Atakan Özkaya ve Asena Girişken'in romantik pozlarına takipçileri; 'Çok yakışıyorsunuz', 'Çok güzelsiniz', 'Favori çift' gibi yorumlarda bulunuyor.

Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Özkaya, Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesinde oyunculuk eğitimi gördü.

Özkaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2014 yılından itibaren Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş gibi çeşitli dizilerde oynadı.

Asena Girişken 12 Ocak 1992 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. 14 yaşında tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Lisede yapılan mesleki eğilim belirleme testinde ikna kabiliyeti %99,9 çıkınca öğretmenleri tarafından hukuk bölümüne yönlendirildi.

Fakat hayali oyunculuk olduğundan, ikna kabiliyetini bu yönde kullandı. Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimleri aldı. 18 yaşında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi’ni kazandı ve İstanbul’daki oyunculuk yolcuğu başlamış oldu.

BKM ve ID İletişim’in ortak yapımı olan Hira Tekindor’un yönettiği Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda ve ‘Çember’, ‘Aşk Yeniden’ , ‘İstanbullu Gelin’ ve 'Üç Kuruş' dizilerinde rol aldı.



